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BBC

حماس: خطط إسرائيل للتوسع الاستيطاني ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة

02:30 م الأحد 18 يونيو 2023
حماس: خطط إسرائيل للتوسع الاستيطاني ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة

حركة حماس

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غزة - (د ب أ)

حذرت حركة "حماس" اليوم الأحد، من أن خطط إسرائيل للتوسع الاستيطاني ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها.

وقالت الحركة ، في بيان صحفي ، إنها "تدين بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات في الضفة الغربية".

وأكدت حماس أن "هذه المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على الأرض الفلسطينية، وأن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة".

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها".

وحثت حركة حماس على "تجريم الاستيطان باعتباره مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرة فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين مستوطنين غزاة على حساب أرضنا وأبناء شعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين".

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