بوتين: ناقشت مع القادة الأفارقة الجوانب الرئيسية للأزمة الأوكرانية

موسكو - (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ناقش كافة الجوانب الرئيسية للأزمة الأوكرانية خلال المحادثات مع وفود من سبع دول أفريقية.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، "يبدو لي أننا ناقشنا بالتفصيل العديد من العناصر، على الأقل أهمها، والصعوبات المتعلقة بالوضع، والتي أتيتم إلى روسيا لحلها"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

كما دعا بوتين رامافوسا لمناقشة العلاقات الثنائية والتفاعل في المجموعات الدولية مثل "بريكس".

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وفود من سبع دول أفريقية لمناقشة الوضع في أوكرانيا أمس السبت.

وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للنظر في أي مقترحات من الدول الأفريقية بشأن التسوية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، ناقش الوفد الأفريقي المبادرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف.

وخلال المحادثات مع بوتين، قدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا البنود العشر الرئيسية لخطة السلام، والتي تشمل وقف تصعيد النزاع من كلا الجانبين، وبدء المفاوضات الدبلوماسية، وضمان سيادة الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتبادل أسرى الحرب وإعادة الإعمار بعد الحرب وغيرها.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس السبت، أن المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية صعبة التنفيذ، لكنه أشار إلى اهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بها.

ونفى بيسكوف ، أن يكون الوفد الأفريقي قد نقل رسالة من زيلينسكي إلى بوتين، خلال لقاء الرئيس الروسي مع الوفد في قصر كونستانتينوفسكي بمدينة سان بطرسبورج.

وأكد بيسكوف، أن موقف روسيا تجاه مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية واضح ويتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن "بنود مبادرات السلام التي لا تتماشى مع موقفنا ستكون مرفوضة بطبيعة الحال بالنسبة لنا، ولكننا لا نزال منفتحين على الحوار على عكس الجانب الأوكراني".