4 آلاف درهم تعويضًا لرجل إماراتي سبّته طليقته عبر "واتس أب"
أبو ظبي - ( د ب أ )
قضت محكمة العين الابتدائية في الإمارات بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل أربعة آلاف درهم تعويضاً عن سبّه برسالة عبر "واتس أب".
ووفق ما نشرته صحيفة (الإمارات اليوم) على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد ، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته طالب بإلزامها بأن تؤدي له أربعة آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار الرجل في دعواه إلى أن المدعى عليها قامت بالتعدي عليه بالسب، بأن أرسلت له عبارات السب عن طريق "واتس أب".
ولفتت الصحيفة أنه تم إدانتها عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي حيث حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي أربعة آلاف درهم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
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