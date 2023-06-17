زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تونجا

نوكو ألوفا - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر تونجا اليوم السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 243 كيلومترا جنوب غرب منطقة أوهونوا في تونجا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.