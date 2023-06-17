زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تونجا
نوكو ألوفا - (د ب أ)
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر تونجا اليوم السبت.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 243 كيلومترا جنوب غرب منطقة أوهونوا في تونجا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
سوق مصراوى
-
متنقلة وتبدأ من 800 جنيها.. أفضل أنواع الثلاجات الصغيرةتفاصيل
-
أفضل مجفف ومكواة شعر للسفر ورحلات الصيف 2023 بأسعار تبدأ من 86 جنيهاتفاصيل
-
كيف تختاري كريم أساس مناسب للبشرة الدهنية في فصل الصيف؟تفاصيل
-
يبدأ من 98 جنيها.. أسعار صاعق الناموس بالأسواق مع دخول الصيفتفاصيل
-
كيف تعتني ببشرة وشعر طفلك في الصيف؟ أفضل المستلزمات بخصم حتى 31%تفاصيل
-
ما هي أفضل صبغات الشعر الخالية من الأمونيا ولا تضر الشعر؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: