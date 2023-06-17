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BBC

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تونجا

09:52 م السبت 17 يونيو 2023
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تونجا

مقياس ريختر

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نوكو ألوفا - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر تونجا اليوم السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 243 كيلومترا جنوب غرب منطقة أوهونوا في تونجا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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