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BBC

بوتين يعرب عن احترامه لموقف إفريقيا المؤيد للتسوية السلمية في أوكرانيا

09:28 م السبت 17 يونيو 2023
بوتين يعرب عن احترامه لموقف إفريقيا المؤيد للتسوية السلمية في أوكرانيا

فلاديمير بوتين

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وكالات:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام بشرط مراعاة مصالح جميع الأطراف، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأشاد الرئيس الروسي، خلال اجتماعه مع القادة الأفارقة، بموقف الدول الإفريقية من الوضع في أوكرانيا.

كما أعرب عن احترام روسيا الشديد لموقف إفريقيا المؤيد للتسوية السلمية للنزاعات، وإقامة نظام عالمي أكثر عدلا.

وأكد بوتين أن روسيا تؤيد تعزيز العلاقات مع البلدان الإفريقية مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وشدد على أنه كان لدى روسيا الحق في الاعتراف بالمناطق الجديدة على أنها مستقلة أولا وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ثم تقديم المساعدة بالدفاع عنها.

ونوه الرئيس الروسي إلى أن موسكو لم ترفض المفاوضات حول أوكرانيا أبدا، على عكس كييف.

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