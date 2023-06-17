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BBC

رئيس جنوب أفريقيا لبوتين: الحرب يجب أن تنتهي

09:00 م السبت 17 يونيو 2023
رئيس جنوب أفريقيا لبوتين: الحرب يجب أن تنتهي

سيريل رامابوزا

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وكالات

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الذي يترأس وفد وساطة افريقية حول النزاع الأوكراني، السبت أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الحرب يجب ان تنتهي" في أوكرانيا.

وقال خلال اجتماع بين بوتين والوسطاء الأفارقة في سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا "لا يمكن لحرب ان تستمر الى ما لا نهاية (...) هذه الحرب يجب ان تنتهي"، مضيفا "من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب" ومشددا على أن الدول الأفريقية "تتأثر في شكل سلبي" بهذا النزاع.

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد أنه سيشارك في المحادثات رؤساء كل من جنوب إفريقيا وجزر القمر وزامبيا والسنغال، ورئيس وزراء مصر وممثلون عن أوغندا والكونغو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت وكالة تاس الروسية اليوم السبت أن الخطة الإفريقية لإحلال السلام تضم 10 بنود رئيسية، وهي: تحقيق السلام عبر المفاوضات من خلال الطرق الدبلوماسية، بدء مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن، ووقف تصعيد النزاع من كلا الجانبين، وضمان سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وتشمل الخطة أيضا توفير ضمانات أمنية لجميع البلدان، وضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من الدولتين، وتوفير الدعم الإنساني لمن وقعوا ضحايا الحرب، وتسوية موضوع تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال.

وتضم الخطة كذلك، إعادة الإعمار بعد الحرب ومساعدة ضحايا الحرب، وتوفير تفاعل أوثق مع الدول الإفريقية.

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سيريل رامابوزا رئيس جنوب أفريقيا النزاع الأوكراني بوتين دميتري بيسكوف الكرملين

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