بوتين للقادة الأفارقة: أزمة الغذاء العالمية ليست نتيجة للصراع في أوكرانيا



وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقادة الأفارقة اليوم السبت على أن أزمة الغذاء العالمية ليست نتيجة للصراع في أوكرانيا، مضيفًا: "عرضنا إمداد إفريقيا بالحبوب عبر مقترح قدم للأمم المتحدة".

وقال إن معظم واردات الحبوب لم تصل إلى الدول الفقيرة.

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد أنه سيشارك في المحادثات رؤساء كل من جنوب إفريقيا وجزر القمر وزامبيا والسنغال، ورئيس وزراء مصر وممثلون عن أوغندا والكونغو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت وكالة تاس الروسية اليوم السبت أن الخطة الإفريقية لإحلال السلام تضم 10 بنود رئيسية، وهي: تحقيق السلام عبر المفاوضات من خلال الطرق الدبلوماسية، بدء مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن، ووقف تصعيد النزاع من كلا الجانبين، وضمان سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وتشمل الخطة أيضا توفير ضمانات أمنية لجميع البلدان، وضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من الدولتين، وتوفير الدعم الإنساني لمن وقعوا ضحايا الحرب، وتسوية موضوع تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال.

وتضم الخطة كذلك، إعادة الإعمار بعد الحرب ومساعدة ضحايا الحرب، وتوفير تفاعل أوثق مع الدول الإفريقية.