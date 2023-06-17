رئيس جنوب إفريقيا: نحن أمام مهمة تاريخية للسلام بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن المبادرة الأفريقية للسلام تؤكد على ضرورة تحقيق ضمانات أمنية لروسيا وأوكرانيا، مضيفًا أن المبادرة تقوم على احترام سيادة الدول.

وأضاف رامافوزا في مؤتمر صحفي من روسيا اليوم السبت أن الحرب في أوكرانيا أثرت على الاقتصادات الإفريقية.

وتابع أن الدول الأفريقية تؤمن أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تحل بالمفاوضات والحلول الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن "مقترحنا للسلام لا يتعارض مع المقترحات الأخرى".

وأكد أن القادة الأفارقة أمام مهمة تاريخية للسلام بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا: "بجب علينا العمل من أجل إنهاء الحرب وهذا ما أكدنا عليه للرئيس الأوكراني زيلينسكي".

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد أنه سيشارك في المحادثات رؤساء كل من جنوب إفريقيا وجزر القمر وزامبيا والسنغال، ورئيس وزراء مصر وممثلون عن أوغندا والكونغو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت وكالة تاس الروسية اليوم السبت أن الخطة الإفريقية لإحلال السلام تضم 10 بنود رئيسية، وهي: تحقيق السلام عبر المفاوضات من خلال الطرق الدبلوماسية، بدء مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن، ووقف تصعيد النزاع من كلا الجانبين، وضمان سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وتشمل الخطة أيضا توفير ضمانات أمنية لجميع البلدان، وضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من الدولتين، وتوفير الدعم الإنساني لمن وقعوا ضحايا الحرب، وتسوية موضوع تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال.

وتضم الخطة كذلك، إعادة الإعمار بعد الحرب ومساعدة ضحايا الحرب، وتوفير تفاعل أوثق مع الدول الإفريقية.