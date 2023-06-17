بوتين يشيد بالمواقف الإفريقية المتوازنة بشأن الأزمة في أوكرانيا

وكالات

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمواقف الإفريقية التي وصفها بـ "المتوازنة" بشأن الأزمة في أوكرانيا، معربًا عن ترحيبه بالدور الإفريقي لحل الأزمة في أوكرانيا.

ورحب بوتين خلال لقائه بوفد من قادة الدول الأفريقية بالدور الإفريقي لحل الأزمة في أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده منفتحه على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال إن روسيا تحترم مواقف الدول الإفريقية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مضيفًا: "نسعى لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية على أساس عدم التدخل بشؤون الآخرين".