الشرطة الأوروبية تحقق في كارثة غرق قارب للمهاجرين في البحر المتوسط



أثينا - (د ب أ)

بعد كارثة غرق قارب للمهاجرين في مياه البحر المتوسط والتي أدت على الأرجح لسقوط عدة مئات من القتلى ، تسعى جهات دولية حاليا لكشف الملابسات.

وطلبت السلطات اليونانية الدعم من الشرطة الأوروبية "يوروبول"، حسبما ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليومية في عددها اليوم السبت.

ويعتقد أن العبور المميت من أفريقيا إلى أوروبا تم تنظيمه من قبل عصابة تهريب دولية.

وسيمثل تسعة مهربين مشتبه بهم من مصر كانوا على متن القارب ونجوا من الموت، أمام الادعاء العام يوم الاثنين المقبل.

تتواصل عملية البحث عن مفقودين داخل مياه البحر – على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية باستخدام القوارب ومشاركة مروحية إنقاذ.

جعلت الظروف الجوية السيئة والرياح القوية أعمال البحث صعبة.

ومن المحتمل أن يتوقف البحث قريبا، فبعد مرور أكثر من 72 ساعة على الحادث، لم يعد هناك أي أمل حقيقي في العثور على ناجين.

يبلغ عمق البحر المتوسط في هذه المنطقة أكثر من خمسة آلاف متر، ومن المحتمل أن يصبح البحر قبرا لمئات الضحايا.

وبحسب تقارير إعلامية يونانية، فإن الأشخاص التسعة الذين تم اعتقالهم ليسوا هم العقل المدبر لعصابة التهريب، ولكنهم من المساعدين.

وجدت السلطات طريقها من خلال شهادات ناجين آخرين من الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي.

يتردد أن العصابة نظمت ما يصل إلى 18 رحلة عبر البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا خلال الأشهر القليلة الماضية وحدها.

شهد الناجون بأنهم دفعوا ما بين خمسة آلاف إلى ستة آلف يورو للفرد لتمويل الرحلة التي انتهت بهذه الطريقة المميتة.

وبحسب تقارير صحفية، اعترف أحد المعتقلين بتلقيه نقودا مقابل العمل على متن السفينة.

ونفى آخرون كل هذه الأقوال.

وفي أثينا عمل علماء الطب الشرعي على تحديد هوية 78 جثة تم انتشالها.

وقال رئيس مكتب الطب الشرعي هناك، نيكوس كاراكوكيس، أنها مهمة صعبة.

بالكاد كان أي من الضحايا يحمل أوراق هوية، وحتى لو كان لديهم، يجب التحقق مما إذا كانت أصلية أم لا.

وبخلاف ذلك يتبقى توثيق خصائص كل جثة بدقة، حسب قوله.