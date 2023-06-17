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السعودية تحث الحجاج على ارتداء الكمامة الطبية

02:58 م السبت 17 يونيو 2023
السعودية تحث الحجاج على ارتداء الكمامة الطبية

الحرم المكي

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الرياض- (د ب أ)

حثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الحجاج على ارتداء الكمامة الطبية.

وقالت شؤون الحرمين ، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم السبت، إن" ذلك يأتي حرصًا على سلامة ضيوف الرحمن وسلامة الآخرين"، مشيرة إلى" أهمية الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتقيد بتعليمات منسوبي الرئاسة والجهات العاملة في الحرمين الشريفين".

وكانت السعودية قررت أول أمس الخميس ،السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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