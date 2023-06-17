مسؤول: جميع القتلى الـ25 بالهجوم على مدرسة ثانوية بأوغندا طلاب



وكالات

قال مسؤول محلي في أوغندا لوكالة فرانس برس، إنّ جميع القتلى الـ25 في الهجوم الذي استهدف مدرسة في غرب أوغندا ونفذه عناصر من ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة" كانوا تلامذة.

وقال جو والوسيمبي مفوض منطقة كاسيسي حيث تقع المدرسة التي تبعد أقل من كيلومترين من الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية "تأكّد أن جميع القتلى حتى الآن هم تلاميذ في المدرسة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت الشرطة الأوغندية إن مسلحين على صلة بتنظيم داعش قتلوا 25 شخصا في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت الشرطة أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها للتنظيم، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت مهجعا ونهبت الطعام في وقت متأخر أمس الجمعة.

وقالت الشرطة على تويتر "تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. وجرى أيضا نقل ثمانية مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى".

ولم تذكر الشرطة عدد القتلى من الطلاب.

وفي أبريل، هاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة.