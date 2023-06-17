مقتل 25 مدنيا في أوغندا في هجوم لمعارضين على مدرسة ثانوية

وكالات



أعلنت الشرطة الأوغندية، صباح اليوم، مقتل 25 شخصا في هجوم إرهابي على مدرسة ثانوية.

وبحسب وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، فإن هجوم إرهابي لمعارضين أدى لمقتل 25 مدنيا في أوغندا على منطقة حدودية مع الكونغو.

وأضافت الشرطة الأوغندية أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت مهجعا ونهبت الطعام في وقت متأخر أمس الجمعة.

وتابعت الشرطة عبر تويتر: تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا، وجرى أيضا نقل ثمانية مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى، لكنها لم تذكر عدد القتلى من الطلاب.

وذكرت أن جنودا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقدمت الشرطة الأوغندية تعازيها إلى أهالي القتلى، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.