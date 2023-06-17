إعلان

BBC

مقتل 25 مدنيا في أوغندا في هجوم لمعارضين على مدرسة ثانوية

11:02 ص السبت 17 يونيو 2023
مقتل 25 مدنيا في أوغندا في هجوم لمعارضين على مدرسة ثانوية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات


أعلنت الشرطة الأوغندية، صباح اليوم، مقتل 25 شخصا في هجوم إرهابي على مدرسة ثانوية.

وبحسب وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، فإن هجوم إرهابي لمعارضين أدى لمقتل 25 مدنيا في أوغندا على منطقة حدودية مع الكونغو.

وأضافت الشرطة الأوغندية أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت مهجعا ونهبت الطعام في وقت متأخر أمس الجمعة.

وتابعت الشرطة عبر تويتر: تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا، وجرى أيضا نقل ثمانية مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى، لكنها لم تذكر عدد القتلى من الطلاب.

وذكرت أن جنودا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقدمت الشرطة الأوغندية تعازيها إلى أهالي القتلى، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

سوق مصراوى

الشرطة الأوغندية مدرسة ثانوية هجوم إرهابي الكونغو أوغندا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| بعد قليل.. المجلس الأعلى للجامعات يحسم قواعد التنسيق 2023-2024 النهائية