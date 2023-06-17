بوتين يرفض مزاعم أوكرانيا بتحقيق مكاسب في ساحة القتال

موسكو - (د ب أ):

رفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حديثه في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج اليوم الجمعة، تقارير بتحقيق أوكرانيا نجاحات على خطوط الجبهة.

وزعم بوتين خلال حضوره المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج أنهم "لم يحققوا أي أهداف لهم في أي مرحلة من المراحل".

وتزعم أوكرانيا، التي تدافع عن نفسها منذ حوالي 16 شهرا ضد الغزو الروسي واسع النطاق، تحقيق مكاسب قليلة على الأرض في هجومها المضاد الجاري منذ عدة أيام.

وأكد مراقبون دوليون أيضا صحة النجاحات الأولية لأوكرانيا في تحرير أراض محتلة.

وانتقد بوتين مرة أخرى توريد الغرب أسلحة لأوكرانيا، قائلا: "بالطبع، نرى دولا غربية تبذل أقصى جهد كي تٌمنى روسيا.. بهزيمة في ساحة القتال".

وقال إن صناعة السلاح الروسية زادت بالفعل إنتاجها بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي. ولم يكن من الممكن في البداية، التحقق بشكل مستقل من الزيادة المزعومة في الإنتاج.

من ناحية أخرى، أثار تصريح بوتين بشأن أنظمة باتريوت المضادة للطائرات، التي زعم الجيش الروسي تدميرها، ضجة في وسائل الإعلام الروسية المهمة.

وزعم بوتين تعطيل خمسة أنظمة باتريوت في المجمل وإخراجها من الخدمة في منطقة كييف، لكن أوكرانيا لم تحصل سوى على اثنين من هذه الأنظمة من شركاء غربيين، أحدها من ألمانيا.

ومنذ بداية الحرب في 24 فبراير عام 2022، يلفت الجانب الروسي بوجه خاص وعلى نحو متكرر الانتباه ببيانات عسكرية كاذبة أو مبالغ فيها.