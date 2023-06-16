الوفد اختبأ في ملجأ.. ضربات روسية على كييف خلال زيارة الوسطاء الأفارقة

أ ف ب

أُطلقت صواريخ روسية على كييف الجمعة وسُمع دوي انفجار واحد على الأقلّ، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، تزامنًا مع زيارة وفد إفريقي لأوكرانيا للتوسط في النزاع.

ووفقا لرويترز، فإنّ وفد الوساطة الأفريقية نزل إلى ملجأ أثناء قصف على العاصمة الأوكرانية كييف.

ورأى وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا أن هذه الضربات الروسية تعني أن موسكو تريد إعلام وفد الوساطة الإفريقي بأنها تريد الحرب وليس الوساطة. وكتب على تويتر "الصواريخ الروسية رسالة إلى إفريقيا: روسيا تريد مزيدًا من الحرب وليس السلام".

ووصف هجوم الجمعة بأنه "الأكبر بالصواريخ على كييف منذ أسابيع".

وتحدث كليتشكو عبر تليجرام عن "انفجار في حي بوديل في العاصمة". وقال إن "الصواريخ لا تزال تطير باتجاه كييف" حيث أطلقت صفارات الإنذار.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أنهم سمعوا دوي عدد من الانفجارات لكن لم يعرف بعد ما إذا كانت أدت إلى ضحايا أو أضرار.

وكانت كل أوكرانيا ظهر الجمعة في حالة تأهب للدفاع الجوي. وكتب سلاح الجو الأوكراني على تليجرام "تهديدات أسلحة بالستية على الوسط والشرق والغرب"، داعيا السكان إلى "البقاء في الملاجئ".

بعيد ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 12 صاروخًا روسيًا منها ستة صواريخ "كينجال" فرط صوتية.

وقال سلاح الجو الأوكراني على تلغرام إن قواته دمّرت ستة صواريخ "كينجال" فرط صوتية وستة أخرى "كاليبر" وطائرتَي استطلاع مسيّرتَين.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو إن كل هذه القذائف تم اعتراضها فوق منطقة العاصمة.

ومن المقرر أن يلتقي وفد الوساطة الإفريقي الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثمّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين السبت.

وقد توجه إلى مدينة بوتشا التي شهدت العام الماضي مذبحة لمدنيين نسبت إلى الجيش الروسي.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا على تويتر مرفقة التغريدة بمقاطع فيديو تُظهر بعض تحرّكات القادة الأفارقة إن الرئيس "رامابوزا ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية الآخرين المشاركين في بعثة السلام (...) في مدينة بوتشا".