بينهم صحفي.. سقوط عدة إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الخليل

وكالات

اندلعت مواجهات ظهر اليوم الجمعة، بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت أمر بالخليل.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز.

وفي التفاصيل، فقد اندلعت المواجهات في منطقة عصيدة في بيت أمر إثر اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة، وأُصيب خلالها مواطنان بالرصاص، بينهم الصحفي إيهاب العلامي، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.