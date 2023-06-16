بينهم صحفي.. سقوط عدة إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الخليل
وكالات
اندلعت مواجهات ظهر اليوم الجمعة، بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت أمر بالخليل.
وقالت مصادر محلية، إن المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز.
وفي التفاصيل، فقد اندلعت المواجهات في منطقة عصيدة في بيت أمر إثر اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة، وأُصيب خلالها مواطنان بالرصاص، بينهم الصحفي إيهاب العلامي، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.
سوق مصراوى
-
ما هي أفضل صبغات الشعر الخالية من الأمونيا ولا تضر الشعر؟تفاصيل
-
اشتري زيت و فلتر و مياه ردياتير بأسعار تبدأ من 104 جنيهات و تقسيطتفاصيل
-
كيف تنمي مهارات طفلك في القراءة والكتابة؟تفاصيل
-
أفضل اكسسوارات ومستلزمات للسيارة أقل من 99 جنيهًا بخصم حتى 39%تفاصيل
-
بأقل تكلفة اصنعي بسكويت الشاي في 10 دقائقتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
فيديو قد يعجبك: