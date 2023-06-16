"ما زلت حيا".. أول تعليق من بابا الفاتيكان بعد إجرائه جراحة في البطن
روما- (د ب أ)
خرج بابا الفاتيكان فرنسيس الأول من مستشفى في روما اليوم الجمعة، عقب خضوعه لجراحة في البطن.
ولوح البابا للجماهير، وقد جلس على كرسي متحرك، خلال خروجه من مستشفى جيميلي حيث خضع للجراحة لمنع انسداد معوي.
وتحدث البابا بإيجاز مع الصحفيين الذين كانوا خارج مدخل المستشفى. وقال "ما زلت حيا"، وابتسم ثم توجه إلى الفاتيكان.
وقال الأطباء إن العملية سارت بسلاسة وإن الحبر الأعظم تحمل التخدير العام بشكل جيد.
وكانت هذه المرة الثالثة التي يدخل فيها البابا المستشفى في روما، بعدما خضع لجراحة معوية صيف 2021، ثم دخل مجددا ليعالج من الالتهاب الرئوي أوائل العام الجاري.
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