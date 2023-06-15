تركيا: تحييد 6 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة- (د ب ا)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 6 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه "الإرهابي شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان: "قواتنا الجوية حيدت 6 إرهابيين من(بي كيه كيه ) إثر رصدهم في منطقة عملية المخلب ـ القفل شمالي العراق"،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .

وفي 17 أبريل عام 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كيه كيه " بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وفقا للبيانات التركية التي نشرتها الأناضول، فإنه خلال أنشطة الحزب المسلحة المستمرة منذ حقبة ثمانينيات القرن الماضي، قُتل حوالي 40 ألف شخص من المدنيين والعسكريين.