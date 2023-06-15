إعلان

BBC

اندلاع حريق كبير فى المنطقة الصناعية بكانساس سيتي في أمريكا

11:18 م الخميس 15 يونيو 2023
اندلاع حريق كبير فى المنطقة الصناعية بكانساس سيتي في أمريكا

اندلاع حريق كبير فى المنطقة الصناعية بكانساس سيتي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

يكافح رجال الإطفاء حريقًا كبيرًا في أحد الأعمال التجارية في المنطقة الصناعية الشمالية الشرقية في كانساس سيتي بولاية ميزروى الأمريكية، حيث استجاب رجال الإطفاء لحريق فى مستودع كبير للبليت بالقرب من مونرو ونيكلسون أفينيوز، حسبما ذكرت شبكة العربية.

ودفعت قوات الدفاع المدنى أكثر من 30 وحدة للسيطرة على الحريق، حيث تم إرسال أحد رجال الإطفاء إلى المستشفى بسبب الإجهاد الحرارى.

سوق مصراوى

كانساس سيتي الإجهاد الحرارى المنطقة الصناعية الشمالية ولاية ميزروى الأمريكية حريق

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market