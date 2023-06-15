اندلاع حريق كبير فى المنطقة الصناعية بكانساس سيتي في أمريكا

وكالات

يكافح رجال الإطفاء حريقًا كبيرًا في أحد الأعمال التجارية في المنطقة الصناعية الشمالية الشرقية في كانساس سيتي بولاية ميزروى الأمريكية، حيث استجاب رجال الإطفاء لحريق فى مستودع كبير للبليت بالقرب من مونرو ونيكلسون أفينيوز، حسبما ذكرت شبكة العربية.

ودفعت قوات الدفاع المدنى أكثر من 30 وحدة للسيطرة على الحريق، حيث تم إرسال أحد رجال الإطفاء إلى المستشفى بسبب الإجهاد الحرارى.