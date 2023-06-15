الكرملين: تعهد شولتس باستئناف الحوار مع بوتين غير وارد لكنه موضع ترحيب

موسكو- (د ب أ)

أعلن الكرملين اليوم الخميس، أنه يعتبر الاتصال الهاتفي الذي وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بإجرائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير محتمل، ولكنه موضع ترحيب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في التلفزيون الحكومي الروسي بقوله: " ربما يسمح هذا (الاتصال) لبرلين بإنزال العصابة من على عينيها على الأقل للحظة واحدة، تلك العصابة التي تمنعها من تقييم الموقف بشكل عقلاني".

غير أن بيسكوف، أشار إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي تحرك في هذا الصدد مرجحا أن تكون تصريحات شولتس عن الاتصال المحتمل من قبيل "النوايا الافتراضية".

وبحسب تقدير بيسكوف، فإن هذه المحادثات ضرورية، مشيرا إلى أن من الطبيعي جدا أن يتحدث زعماء الدول مع بعضهم البعض لاسيما في أصعب الأوقات.

وأضاف: "وربما لن يكون سيئا أن يتم إجراء مثل هذا الحوار لكي يتعرفوا على موقفنا بشكل مباشر".

كانت العلاقات بين برلين وموسكو تدهورت بشكل كبير بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ إن ألمانيا تدعم أوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها وتطالب بانسحاب القوات الروسية من البلد المجاور.

كان شولتس أعلن نهاية مايو بأنه يرغب في استئناف الحوار مع بوتين حيث قال في مقابلة صحفية: "آخر مكالمة هاتفية لي كانت منذ فترة.

ولكن لدي النية في الحديث مع بوتين في الوقت المناسب"، غير أن السياسي الاشتراكي الديمقراطي لم يحدد موعدا لاستئناف هذه المحادثات.