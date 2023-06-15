الخارجية الأمريكية: تقديم 920 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لسوريا

وكالات

أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا، عن تقديم الولايات المتحدة 920 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لسوريا.

وأشارت الخارجية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس - إلى أن هذا الإعلان يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لسوريا والمنطقة إلى 1.1 مليار دولار في السنة المالية الحالية وما يقرب من 16.9 مليار دولار منذ بداية الأزمة السورية المستمرة منذ 12 عامًا.

وأوضح البيان، أن إعلان اليوم هو أكبر إعلان عن التمويل الإنساني لسوريا حتى الآن ويأتي على خلفية الاحتياجات الإنسانية المرتفعة التي تفاقمت بسبب الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا في أوائل فبراير 2023، مشددًا على أن الولايات المتحدة لا تزال ثابتة في التزامها تجاه الشعب السوري.

وحث بيان الخارجية الأمريكية، المانحين الآخرين على زيادة مساهماتهم، حيث يستمر السوريون يواجهون تحديات قاسية من سنوات الحرب والإرهاب والكوارث الطبيعية.