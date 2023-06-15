قرار جديد من السعودية بشأن سفر المواطنين دون لقاح كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت (واس)، عن صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه: "بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا بفضل الله، ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وأكد المصدر أن ذلك يتم مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية، بحسب الوكالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت في 5 مايو الماضي، إن كوفيد-19 لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية دولية"، مضيفا أن ذلك لا يعني انتهاء التهديد الذي تمثله كورونا على الصحة العالمية.