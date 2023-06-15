رئيس الحكومة العراقية: دولة قطر ستكون أقوى حلفائنا في المنطقة

بغداد- (د ب أ)

قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن زيارة أمير دولة قطر إلى العراق اليوم الخميس ، تحمل دلالات مهمة وتعكس عمق العلاقة المتنامي بين البلدين والرغبة تطويرها.

وأضاف السوداني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير دولة قطر في ختام جولة مباحثات بين وفدي البلدين"إن العراق يمتلك إمكانيات بشرية طبيعية ودولة قطر تملك قدرات وطفرات قادرين على التكامل فيما بيننا في مختلف الصعد".

وذكر رئيس الحكومة العراقية "أن العراق يمتلك احتياطي يبلغ 145 مليار برميل من النفط الخام والغاز ودولة قطر دولة مثالا لصناعة مستدامة للطاقة وتعود بالنفع على شعبينا وعلينا الاستفادة من هذه التجارب".

وقال" نركز على ربط المصالح في البنى التحتية الاستثمارات مع أشقائنا وأصدقائنا ودولة قطر ستكون أقوى حلفائنا في المنطقة والعراق اليوم يتمتع باستقرار أمني وسياسي، وهو بيئة عمل واعدة وهناك فرص عمل متاحة للشركات القطرية في مشروع طريق التنمية ميناء الفاو والمدينة الصناعية ".

ودعا دول المنطقة إلى إنتاج تكتل اقتصادي ناجح وسيستضيف العراق عددا من المؤتمرات التي تصب في مجال التكامل الاستثماري تثبيت الاستقرار في المنطقة.

من جانبه أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أن وفدي البلدين بحثا مجالات العمل في الطاقة والاستثمار والتنمية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وفق آلية جديدة.

وقال تم التوقيع على مذكرات تفاهم وإعلان النوايا وعددا من الاتفاقيات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة الكهربائية وإدارة المستشفيات، وتعزيز منظومة الربط الكهربائي لتلبية احتياجات العراق وطريق التنمية وتنشيط الحركة الاستثمارية.

وأضاف، أن العراق اليوم بلد مهم لاستقرار المنطقة وندعم العراق لتحقيق التنمية ومواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية.