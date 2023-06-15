المركزي الألماني: المستهلكون يتوقعون تراجع التضخم
فرانكفورت - (د ب أ):
تراجعت توقعات التضخم لدى المستهلكين في ألمانيا بشكل واضح خلال شهر مايو الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي الاتحادي الألماني (بوندسبنك) نشرها اليوم الخميس، يتوقع المستهلكون أن يصل معدل التضخم إلى 3ر5% في المتوسط، هذا العام، مقارنة بـ 7ر5% ، في توقعات سابقة.
وفي المقابل، ارتفعت توقعات التضخم بعيد المدى، للخمسة أعوام القادمة، من 0ر5 إلى 1ر5%.
وتبتعد بذلك التوقعات كثيرا عن معدل التضخم 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، بالنسبة لمنطقة اليورو بأكملها.
يشار إلى أن توقعات التضخم تؤدي دورا كبيرا في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
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