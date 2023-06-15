محكمة أوروبية ترفض طلب بريطانيين الاحتفاظ بمواطنة الاتحاد الأوروبي
لوكسمبورج - (د ب ا):
رفضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس طلب ثلاث بريطانيين الاحتفاظ بمواطنة الاتحاد الاوروبي .
وقالت المحكمة " فقدان وضع مواطن في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فقدان الحقوق المرتبطة بهذا الوضع، هو نتيجة تلقائية للقرار السيادي المنفرد الذي اتخذته المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي".
وأشارت إلى أن الأغلبية صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجرى في بريطانيا عام 2016. ووقع الجانبان اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، وقد وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الاتفاق في نهاية نفس الشهر.
ورفض المدعون الثلاثة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وموافقة الاتحاد ، حيث قالوا إنه تم حرمانهم من حقوقهم كمواطنين بالاتحاد الأوروبي. ورفضت المحكمة مطلبهم ووصفته بأنه غير مقبول.
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