وزير الدفاع الدنماركي يستعرض بالتفصيل خطط تدريب طياري المقاتلات الأوكرانيين

بروكسل - (د ب أ):

استعرض وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن اليوم الخميس، بالتفصيل خطط التدريب المحتمل لطياري المقاتلات الأوكرانيين على طائرات حديثة قبل اجتماع في بروكسل لتنسيق الدعم العسكري لكييف.

وقال إن التدريب سوف يقام في قاعدة سكريدستروب في جوتلاند حيث يوجد مقر المقاتلات إف-16 الدنماركية، بحسب وكالة الأنباء الدنماركزي ريتزاو.

وتوجد قاعدة سلاح الجو على مسافة خمسين كيلومترا تقريبا شمال الحدود الألمانية الدنماركية.

وترأس الدنمارك مع هولندا، مهمة لتدريب الطيارين الأوكرانيين ومن المحتمل أن تبدأ في آب/أغسطس.

وقال بولسن إنه يخطط لتقديم المقترح في اجتماع اليوم الخميس، على أمل حشد على الدعم له.

وأضافت وزيرة الدفاع الهولندي كايسا اولونجرن في بروكسل أن الدفاع الجوي "مهم للغاية".