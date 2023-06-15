العربية: نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار يتوجه للقاهرة

وكالات:

أفادت قناة العربية السعودية، بأن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، يتوجه اليوم إلى القاهرة، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتترأس مصر يوم الاثنين المقبل مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان بشكل مشترك مع قطر والسعودية وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية شئون اللاجئين، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر.

أشار متحدث الخارجية إلى استقبال مصر لأكثر من 200 ألف مواطنا سودانيا منذ بدء النزاع وتستمر في جهودها الرائدة في العمل الإغاثي للأشقاء السودانيين.