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وصول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا

02:19 م الخميس 15 يونيو 2023
وصول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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كييف - (د ب ا):

وصل رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا.

وقد أعلنت شركة إنرجواتوم الأوكرانية للطاقة النووية عبر تطبيق تليجرام اليوم الخميس وصول جورسي للمحطة، كما أكدت وكالات الانباء الروسية النبأ.

ووفقا لمصادر أوكرانية، فإن وصول جروسي للمحطة تأخر بسبب عدم إعطاء الجانب الروسي الأذن لوفد الوكالة من أجل عبور الخط الأمامي بسبب القتال في منطقة زابوريجيا.

ويحاول جروسي وفريق الوكالة تقييم الوضع في الموقع، وتحديد ما إذا كان تدمير سد مهم في بلدة نوفا كاخوفكا بجنوب غرب أوكرانيا في بداية الشهر الجاري ربما يقوض جهود الحفاظ على مفاعلات المحطة المتوقفة عن العمل باردة بالمياه.

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