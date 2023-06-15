خنق زوجته وكرر ذبحها بسكينتين.. السعودية تعدم أحد مواطنيها

وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، عن إعدام مواطن في منطقة الرياض، تنفيذًا لحكم "القتل حدًا"، بعد إدانته بخنق زوجته و"تكرار نحرها بسكينين" في منزلهما، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن "مبارك بن عبدالله بن فرج الدوسري -سعودي الجنسية– أقدم على قتل زوجته نحاء بنت متعب بن شبيب الدوسري -سعودية الجنسية- وذلك بخنقها ونحرها بسكين ثم تكرار ذلك بسكين آخر داخل مسكنهما مما أدى لوفاتها".

وأضافت الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضحت الداخلية: "لأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلة الجاني، فقد تم الحكم بقتله حدًا لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".

وأكدت الداخلية على "حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم"، وحذرت "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".