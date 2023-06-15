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BBC

كوسوفو تغلق الحدود أمام السلع والمركبات الصربية

12:12 م الخميس 15 يونيو 2023
كوسوفو تغلق الحدود أمام السلع والمركبات الصربية

شرطة كوسوفو

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بريشتينا - (د ب ا):
أغلقت كوسوفو حدودها أمام حركة الشحن والمركبات من صربيا، وذلك ردا على اختطاف قوات الأمن الصربية لثلاثة من رجال شرطة كوسوفو في شمال البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام في بريشتينا.
واستندت التقارير التي صدرت أمس الأربعاء على سلطات الجمارك في كوسوفو وبيان من المتحدث باسم الحكومة.
وقال وزير داخلية كوسوفو جلال سفيكلا إن قوات الأمن الصربية اختطفت ثلاث رجال شرطة في أراضي كوسوفو بالقرب من صربيا في وقت سابق، أثناء القيام بفحص طرق تهريب يستخدمها المجرمون الصرب.
ونفت السلطات الصربية ذلك، وقالت إنه تم احتجاز رجال الشرطة عند نحو كيلومترين داخل الأراضي الصربية. وأضافت أنهم الثلاثة كانوا مدججين بالأسلحة، ويعتزمون القيام بعمل إرهابي في صربيا.
ويشار إلى أن التوترات تتصاعد بين الدولتين منذ أشهر.

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