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روسيا: حريق بمحطة حرارية يؤدي إلى انقطاع الكهرباء

09:36 م الأربعاء 14 يونيو 2023
روسيا: حريق بمحطة حرارية يؤدي إلى انقطاع الكهرباء

روسي.. حريق بمحطة حرارية يؤدي إلى انقطاع الكهرباء

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موسكو- (د ب أ)

أفاد الدفاع المدني الروسي، بأنه تم إجلاء نحو 150 من العاملين في محطة توليد الكهرباء بمنطقة روستوف الروسية، قرب الحدود الأوكرانية اليوم الأربعاء وتوقف عمل المحطة مؤقتا، بعد اندلاع حريق في المحطة الحرارية.

وذكر فاسيلي جولوبيف، حاكم المنطقة، عبر تطبيق تليجرام أن ثلاثة عاملين أصيبوا. وأظهرت مقاطع فيديو الدخان الأسود وهو يتصاعد من سقف محطة الكهرباء.

وقال الدفاع المدني عبر تيليجرام إن الحريق نجم عن تسرب غاز، واستبعد وجود "تأثير خارجي". وتردد أنه تم إخماد الحريق عصر اليوم الأربعاء.

وكتب جولوبيف أن محطة الطاقة الحرارية هي أهم مصدر للطاقة في منطقة روستوف، وهو ما يعني أنه يتعين على سكان المنطقة توقع انقطاع متكرر التيار الكهربائي.

وأفادت وسائل إعلام روسية محلية بحدوث انقطاعات كبيرة في الكهرباء في المنطقة اليوم الأربعاء، وأظهرت قنوات إخبارية صور حافلات كهربائية متوقفة في روستوف.

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