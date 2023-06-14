وفاة اثنين من عمال المناجم الأفغان إثر التسمم بأول أكسيد الكربون

وفاة اثنين من عمال المناجم الأفغان إثر التسمم بأول

إسلام أباد- (د ب أ)

لقي اثنان من عمال المناجم حتفهما وتم نقل 35 آخرين إلى المستشفى بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون، داخل منجم فحم بشمال أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بختار" الرسمية اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء في حي دره صوف بالا بولاية سامانجان.

وقال مسؤول محلي، إن الحادث وقع بسبب أعمال تنقيب غير مهنية.

وذكرت مصادر بالمستشفى، أن الحالة الصحية للعمال المصابين تتحسن.

وبحسب السلطات، يعمل 12 ألف شخص على الأقل في المئات من مواقع التنقيب في الولاية. وأشار مسؤول محلي إلى أن الحكومة تسيطر على أربعة مواقع تنقيب فقط.

وحوادث التعدين بسبب عدم الاحترافية وأعمال الاستخراج غير المشروعة أمر شائع في المنطقة، وقد أضرت بالعمال.