البوسنة: إصابة مدرس في إطلاق نار داخل مدرسة واعتقال مراهق

سراييفو- (د ب أ)

أطلق مراهق (13 عاما) النار وأصاب مدرسا في مدرسة ابتدائية اليوم الأربعاء في شمال البوسنة، وفقا للسلطات المحلية.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة "توزلا" البوسنية إن الشرطة اعتقلت مطلق النار في مكان الجريمة.

ووقع إطلاق النار صباح اليوم الأربعاء، في مدرسة ابتدائية في بلدة "لوكافاك" شمال شرق البوسنة.

وأوضح وزير التعليم في منطقة توزلا أحمد أوميروفيتش إن المشتبه به هو طالب سابق في المدرسة.

كان قد تم نقل الطالب إلى مدرسة أخرى في نهاية الفصل الدراسي الأخير لأسباب تأديبية.

وأصيب المدرس برصاصة في الرقبة ويتلقى العلاج حاليا من جروح مهددة للحياة في مستشفى تولزا الجامعي.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو شهر من قيام طالب (13 عاما) بإطلاق النار وقتل 9 من زملائه في الفصل وحارس أمن في مدرسة بالعاصمة الصربية بلجراد.