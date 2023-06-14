الصين والسلطة الفلسطينية تستكملان مباحثات إنشاء منطقة تجارة حرة

بكين - (د ب ا)

تعتزم الصين والسلطة الفلسطينية " الدفع بقوة " لإجراء مفاوضات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة ، وذلك وفقا لبيان مشترك صدر بعد لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء زيارته لبكين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيان المشترك جاء فيه أن الجانبين سوف يدفعان للتعاون في ظل مبادرة الحزام والطريق.

وأوضح البيان أن الصين سوف تدعم مشاريع السلطة الفلسطينية للبناء.

وقال الرئيس الصيني إن بكين تقترح عقد مؤتمرات دولية واسعة النطاق وموثوق بها ومؤثرة للعمل لتوفير الظروف لعقد مباحثات سلام بين السلطة الفلسطينة والحكومة الإسرائيلية.

وأضاف شي جين بينج أن الصين على استعداد للقيام بدور فعال للمساعدة في إجراء مباحثات سلام.

وهذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها عباس للصين منذ عام 2017.