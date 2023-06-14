العراق يعلن اعتقال مفتي داعش في محافظة صلاح الدين

بغداد - (بي بي سي)

أعلنت السلطات العراقية اليوم الأربعاء، اعتقال ما يسمى "بالمفتي الشرعي" لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في بيان، إن "المعلومات والوثائق تشير إلى أنه قام بإصدار فتاوى تجيز قتل أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنين أضافة إلى خطف أفراد القوات المسلحة واعدامهم".

وأضاف البيان، أن العملية الاستخبارية "أسفرت عن اعتقال أحد المطلوبين وفقًا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب" في المحافظة ذاتها.

وكان التنظيم المتشدد قد سيطر على مناطق كبيرة في العراق وسوريا قبل أن تتلاشى سيطرته عليها في السنوات الأخيرة من العقد الماضي.