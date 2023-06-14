ستولتنبرج: الهجوم المضاد الأوكراني في مراحله الأولى

وكالات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إن الهجوم الأوكراني المضاد لا يزال في مراحله الأولى، مضيفًا أنه لا يمكن التأكد من أن الهجوم سيغير مسار الحرب.

وتابع ستولتنبرج: "نلاحظ أن أوكرانيا تحقق تقدما وتكتسب المزيد من الأراضي مؤخرًا"، مضيفًا أنه كلما زادت مكاسب أوكرانيا بأرض المعركة ستزيد قوتها التفاوضية.

وأكد ستولتنبرج أن قمة الناتو المقبلة في ليتوانيا ستوضح مصير أوكرانيا بالحلف.

وأشار إلى أن وزراء دفاع الناتو سيتفقون على إنشاء مركز بحري لحماية البنية التحتية تحت البحار.