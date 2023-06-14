ستولتنبرج: الهجوم المضاد الأوكراني في مراحله الأولى
وكالات
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إن الهجوم الأوكراني المضاد لا يزال في مراحله الأولى، مضيفًا أنه لا يمكن التأكد من أن الهجوم سيغير مسار الحرب.
وتابع ستولتنبرج: "نلاحظ أن أوكرانيا تحقق تقدما وتكتسب المزيد من الأراضي مؤخرًا"، مضيفًا أنه كلما زادت مكاسب أوكرانيا بأرض المعركة ستزيد قوتها التفاوضية.
وأكد ستولتنبرج أن قمة الناتو المقبلة في ليتوانيا ستوضح مصير أوكرانيا بالحلف.
وأشار إلى أن وزراء دفاع الناتو سيتفقون على إنشاء مركز بحري لحماية البنية التحتية تحت البحار.
سوق مصراوى
-
بأقل تكلفة اصنعي بسكويت الشاي في 10 دقائقتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
أفضل أدوات رسم وتلوين للأطفال بأسعار تبدأ من 20 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 35% أفضل باور بانك للسفر ورحلات الصيفتفاصيل
-
أفضل بونيه ونظارة سباحة للأطفال لصيف 2023 تبدأ من 63 جنيهاتفاصيل
-
أفضل حفاضات الأطفال للسباحة تبدأ من 68 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: