تراجع أعداد اللاجئين الأوكرانيين الذين يفرون إلى ألمانيا

برلين - (د ب ا):

تراجع عدد اللاجئين الذين يفرون من الحرب في أوكرانيا ويصلون ألمانيا منذ بداية العام، وفقا لأحدث البيانات.

وقالت الحكومة الألمانية إنه تم تسجيل 19 ألفا و300 لاجئ في أبريل الماضي، وذلك ردا على سؤال لأحد نواب البرلمان. من ناحية أخرى، وصل نحو 15 ألفا و600 شخص ألمانيا في مايو الماضي، فرارا من الحرب في أوكرانيا.

وقد وصل 81 ألفا و600 أوكراني منذ بداية العام ألمانيا. مع ذلك، لا تظهر الارقام بوضوح عدد الأوكرانيين الذين غادروا ألمانيا منذ بداية العام، للتوجه إلى دولة أوروبية أخرى، أو العودة إلى بلادهم على الرغم من استمرار الحرب.