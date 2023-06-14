سوريا تعترض صواريخ أطلقتها إسرائيل من مرتفعات الجولان
دمشق - (بي بي سي)
سمع دوي انفجارات صباح اليوم الأربعاء، في محيط العاصمة السورية دمشق، وتقول وسائل الإعلام المحلية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف عددا من المواقع في الكسوة السورية.
وأسفر الهجوم عن إصابة جندي سوري بجروح خطيرة وتسبب في بعض الأضرار. وأطلقت الصواريخ من مرتفعات الجولان وأسقط بعضها.
ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل، التي تنفذ منذ بعض الوقت هجمات تصفها بأهداف مرتبطة بإيران الحليف القوي لسوريا.
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