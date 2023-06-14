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BBC

سوريا تعترض صواريخ أطلقتها إسرائيل من مرتفعات الجولان

12:35 م الأربعاء 14 يونيو 2023
سوريا تعترض صواريخ أطلقتها إسرائيل من مرتفعات الجولان

ارشيفية

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دمشق - (بي بي سي)

سمع دوي انفجارات صباح اليوم الأربعاء، في محيط العاصمة السورية دمشق‎، وتقول وسائل الإعلام المحلية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف عددا من المواقع في الكسوة السورية.

وأسفر الهجوم عن إصابة جندي سوري بجروح خطيرة وتسبب في بعض الأضرار. وأطلقت الصواريخ من مرتفعات الجولان وأسقط بعضها.

ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل، التي تنفذ منذ بعض الوقت هجمات تصفها بأهداف مرتبطة بإيران الحليف القوي لسوريا.

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