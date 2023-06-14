إيطاليا: جنازة رسمية في وداع رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني

روما - (د ب أ)

تقيم إيطاليا جنازة رسمية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في كاتدرائية ميلانو بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وتوفي برلسكوني أول أمس الاثنين عن عمر يناهز 86 عاما. ومن المتوقع أن يكون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني من بين الحاضرين.

ومن المتوقع أن يتجمع آلاف الأشخاص في ساحة الكاتدرائية المركزية أمام الكنيسة، بالإضافة إلى السياسيين من إيطاليا ودول العالم.

وسيمثل السفير الألماني لدى إيطاليا، فيكتور إلبلينج، ألمانيا في الجنازة، بحسب وزارة الخارجية الألمانية في برلين.

وكان برلسكوني قطبا مثيرا للجدل في مجال العقارات والإعلام وكرة القدم، حيث هيمن على الحياة العامة الإيطالية، وأعاد تشكيل نفسه كسياسي محافظ.

ويعد برلسكوني هو صاحب أطول فترة لتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا، حيث تولى المنصب في عام 1994 وفي الفترة من 2001 إلى 2006 والفترة من 2008 إلى 2011.

وكان صعود برلسكوني إلى السلطة سريعا، حيث فاز في أول انتخابات له في عام 1994 حيث كان يترأس حزبا جديدا يحمل اسم شعار في كرة القدم وهو "فورزا إيطاليا" أو "إيطاليا إلى الأمام".

واستقال برلسكوني من منصب رئيس الوزراء في عام 2011، في ذروة أزمة ديون في البلاد هددت بزعزعة استقرار منطقة اليورو بأكملها.

وحل مكانه ماتيو سالفيني من حزب "الرابطة" اليميني المتطرف كزعيم للكتلة المحافظة الإيطالية، وانزلق حزبه فورزا إيطاليا إلى أن أصبح غير ذي أهمية، حتى عودته في عام 2022 كحزب ائتلافي ثانوي في حكومة ميلوني اليمينية.

وتشكل وفاة برلسكوني وضعا حرجا للائتلاف الحاكم في إيطاليا.