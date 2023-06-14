القبض على 4 أشخاص في ألمانيا بعد إلقاء عبوة متفجرة على جنازة

شتوتجارت - (د ب ا)

ألقت الشرطة الألمانية القبض على أربعة أشخاص بعد إلقاء عبوة متفجرة على مراسم جنازة الأسبوع الماضي.

وقام المسؤولون بتفتيش خمس شقق في لودفيجسبورج، وفقا لما قالته الشرطة اليوم الأربعاء، بعدما أسفر الهجوم عن إصابة 10 أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة.

وكان رجل قد ألقى، ما وصفته الشرطة بقنبلة يدوية، على حشد من 500 شخص خلال مراسم جنازة الجمعة الماضية في بلدة التباخ بجنوب غرب البلاد.

وفي ذلك الوقت، قالت الشرطة إن رجلا / 23 عاما/ قام بإلقاء عبوة متفجرة على المشاركين في الجنازة، الذين قاموا بمطاردته وضربه. وبعد ذلك تم نقله للمستشفى، وهو الآن قيد الاحتجاز.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم إنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص / 19 عاما/ و 20 عاما/ و / 21 عاما/، في حين لم يعرف عمر الشخص الرابع.

ويذكر أن الجنازة كانت لشخص / 20 عاما/ توفى في حادث قطار منذ أسبوع سابق.