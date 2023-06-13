الشيخ أحمد الصباح رئيسا للحكومة في الكويت للمرة الـ5 خلال عام

وكالات

أعلنت الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وذلك

للمرة الخامسة خلال عام، وفقا لما أعلنته وكالة كونا.

وكلف المرسوم الأميري، الثلاثاء، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائها على أمير البلاد لإصدار مرسوم بتعيينهم.

وقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، استقالته فور إعلان النتائج النهائية لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان).

وتنص المادة 57 من الدستور الكويتي على إعادة تشكيل الوزارة مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وكانت النتائج الرسمية النهائية لانتخابات الكويت كشفت عن فوز امرأة واحدة، وعودة معظم أعضاء مجلس 2022 المبطل.