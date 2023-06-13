فرنسا تعلن إفشال هجوم سيبراني استهدف مواقع حكومية وتتهم روسيا
وكالات
أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء، كشف ما وصفتها "بحملة تضليل كبيرة" تنفذها روسيا وتنطوي على نشر أخبار كاذبة معادية لأوكرانيا تبدو كأن وسائل إعلام فرنسية بارزة نشرتها.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا -في بيان- إن "فرنسا تدين هذه التصرفات التي لا تليق بعضو دائم في مجلس الأمن الدولي".
وأضافت أن "السلطات الفرنسية تعمل مع شركائها لإنزال الهزيمة بالحرب الهجينة التي تقودها روسيا".
وأوضحت الناطقة باسم الوزارة، آن كلير-لوغاندر أن الحملة استهدفت مواقع إعلامية عدة بالإضافة إلى موقع وزارة الخارجية ومواقع حكومية أخرى، من خلال إنشاء مواقع مزيفة مطابقة لها.
وأضافت أن السلطات تمكنت من إفشال هجوم سيبراني روسي استهدف الموقع الإلكتروني للوزارة.
وقالت كولونا إن "مشاركة سفارات ومراكز ثقافية روسية بنشاط في تضخيم هذه الحملة، بما في ذلك من خلال حساباتها المؤسسية على الشبكات الاجتماعية، دليل جديد على الإستراتيجية الهجينة التي تنفذها روسيا لتقويض شروط نقاش ديمقراطي".
يشار إلى أن باريس كانت قبل موقفها هذا تتبع نهجا حذرا في ما يتعلق بتوجيه المسؤولية عن أي هجمات رقمية تتعرض لها.
سوق مصراوى
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
أفضل أدوات رسم وتلوين للأطفال بأسعار تبدأ من 20 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 35% أفضل باور بانك للسفر ورحلات الصيفتفاصيل
-
أفضل بونيه ونظارة سباحة للأطفال لصيف 2023 تبدأ من 63 جنيهاتفاصيل
-
أفضل حفاضات الأطفال للسباحة تبدأ من 68 جنيهاتفاصيل
-
القميص الكتان موضة صيف 2023 يبدأ من 210 جنيهاتتفاصيل
فيديو قد يعجبك: