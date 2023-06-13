قبرص: السجن 8 سنوات لمزارع أشعل حريقا ضخما قتل 4 مصريين- فيديو وصور

(وكالات):

أصدر القضاء القبرصي، أمس الاثنين، حكمًا بالسجن 8 سنوات على مزارع تسبب في حريق قتل 4 مصريين أعمارهم بين 22 إلى 36 عاما، كانوا يعملون في مزرعة يملكها لإنتاج الطماطم.

وبحسب ما نقلته "العربية.نت" عن وسائل إعلام محلية، فإن البالغ 69 عامًا حاليا "أشعل النار في كومة من القش بشكل خبيث ومتهور ومتعمد"، وفق حيثيات وموجبات الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية بمدينة ليماسول.

النار التي أشعلها المزارع بالقش في قرية Arakapas القليلة السكان البالغين 300 بجنوب قبرص، تحولت سريعا في 2 يوليو 2021 إلى مندلعة، امتدت ألسنتها إلى جبال Troodos القريبة، فشهدت الجزيرة طوال 3 أيام "أكبر وأسوأ حريق بتاريخ قبرص الحديث" بلغت أضراره 16 مليون دولار، وأدى لإخلاء 8 قرى واحتراق 55 كيلومترا مربعا من غابات الجبال، وتدمير 80 منزلا وعشرات المزارع والأنشطة التجارية الصغيرة بأرياف مدينتي لارنكا وليماسول بالجنوب القبرصي، طبقا للأخبار المؤرشفة عما حدث.

أما القتلى المصريين، ممن نرى صورهم في الفيديو المعروض أعلاه، فكانوا عمالا موسميين، اضطرهم الحريق للتجمع بساحة القرية بعد أن وجدوا النار تحاصرها. وهم، وفقا لما وردت أسماؤهم بصحيفة Πρώτο Θέμα أو "أهم قضية" اليونانية: عزت سلامة يوسف سلامة (29 عاما) الأب لطفلين، والمقيم بقبرص منذ 4 سنوات، إضافة لمرزوق شادي مرزوق عطية (36) الأب لأربعة أطفال، والمقيم فيها منذ 5 أعوام، وماجد نبيل يونان (28) المقيم منذ عام، إلى جانب إسماعيل ميلاد فاروق (24) المقيم أيضا منذ عام. وعوّضت قبرص عائلة كل منهم بـ 95 ألف دولار، مع 35 ألفا لكل طفل، ومنحة دراسية له بجامعة قبرصية.

وقالت الصحيفة: إن الضحايا الأربعة شعروا بخطر كما يبدو بعد احتدام الحريق، فصعدوا إلى شاحنة صغيرة وجدوها مركونة بالساحة، نراها في بداية الفيديو، حيث قادها أحدهم بتسلق سفح جبل قريب، وأثناء دورانه للابتعاد عن دخان كثيف منعه من الاستمرار بالقيادة، أوقفها عند بداية منحدر بعيد 300 متر تقريبا عن Arakapas وفي تلك المنطقة عثر عليهم مصريون في اليوم التالي، أحدهم شقيق لواحد منهم، وكانوا جثثا تفحمت قرب قرية اسمهاOdou سكانها أقل من 250 حاليا، وبعيدين 600 متر عن الشاحنة المحترقة.

ولو سلك السائق طريقا معاكسة للتي انقلبت فيها الشاحنة إلى المنحدر، لنجا بمن معه ووصل ربما إلى بلدة Eptagonia التي فر المزارع بسيارته إليها حين تحول ما أشعله بكومة القش إلى نار مندلعة وحريق كبير. ونقلت صحيفة Phileleftheros أن شهود عيان ذكروا للمحكمة أنهم رأوه بمقهى فيها، يطلب فنجان قهوة ليحتسيه، وأبلغ صديقا محليا له بالحريق بعد أن انتهى من احتساء قهوته، فأسرع الصديق واتصل بدائرة الإطفاء.

مع ذلك، وبرغم فراره من "أراكاباس" إلى ابتاغونيا، فإن هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة أشفقت عليه كما يبدو "لأخذها بعين الاعتبار سلوكه وسجله الجنائي النظيف وعمره وظروف عائلته وعدم قدرته على الإبلاغ عن الحريق" الذي شارك بإخماده 600 عنصر من الطوارئ والجيش، و70 عربة إطفاء وطائرة استطلاع بدون طيار، إضافة إلى 10 طائرات إخماد من اليونان وإسرائيل والقواعد البريطانية بالجزيرة، فخففت الحكم عليه إلى 8 سنوات، ومنعت نشر اسمه أو صورته بوسائل الإعلام.