السعودية تخصص صالة غسيل كلوي للحجاج بالمدينة المنورة
الرياض - ( د ب أ )
خصّص تجمع المدينة المنورة الصحي في السعودية صالة غسيل كلوي خاصة بمرضى الكلى من الحجاج ضمن جهود المملكة في توفير كافة الخدمات اللازمة والمميزة للحجاج والمعتمرين على أعلى المستويات وبطرق ميسرة تساعد على سهولة الحصول عليها.
وأوضح التجمع الصحي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الثلاثاء ، أن مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى "جهّز صالة غسيل كلوي للحجاج والمعتمرين بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة من خلال 10 أجهزة تقدم أكثر من 40 جلسة غسيل يومياً".
وأضاف أنه بالتنسيق مع البعثات الطبية لحملات الحج من خلال إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالحاج التي تثبت إصابته بالفشل الكلوي وحاجته للغسيل، يتم جدولة جلسات الغسيل الكلوي عند وصولهم للمدينة المنورة، ويأتي ذلك حرصاً على تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه حفاظاً على وقتهم وتقديراً لظروف تنقلاتهم.
وأشارت الوكالة أن عدد المستفيدين من خدمات صالة الزوار لمرضى الغسيل الكلوي ٣٧ حاجاً من بداية موسم الحج لهذا العام، تلقوا الرعاية الطبية اللازمة داخل المركز.
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