رئيس بولندا يضغط لضم أوكرانيا لعضوية الناتو في محادثات باريس
باريس - (د ب أ):
دعا الرئيس البولندي أندريه دودا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى منح كييف خارطة طريق واضحة للانضمام إلى الحلف الدفاعي.
وقال دودا اليوم الاثنين، بعد اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في باريس "أوكرانيا تنتظر إشارة لا لبس فيها نحو فرصة واضحة للحصول على عضوية الناتو".
وأضاف دودا إن هذا هو ما تتوقعه القيادة الأوكرانية والجنود الذين يدافعون عن أوكرانيا من الغزو الروسي واسع النطاق. وأشار إلى أنه يأمل أن تجلب قمة الناتو المقبلة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في تموز/يوليو المقبل لأوكرانيا "الضوء الذي في نهاية النفق" الذي كانت تتوق إليه.
وبدأت الاجتماعات الثلاثية التي تضم ألمانيا وفرنسا وبولندا ، والمعروفة باسم مثلث فايمار ، في عام 1991 في مدينة فايمار بألمانيا. وسعت المحادثات في البداية إلى تقريب بولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
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