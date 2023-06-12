الهند: تحقيقات في اختراق موقع بيانات كوفيد وتسريب بيانات شخصية

نيودلهي - (د ب أ):

تحقق الحكومة الهندية في تقارير تفيد باختراق البوابة الإلكترونية لبيانات وزارة الصحة التي تحتوي على بيانات شخصية لكل من تم تطعيمه باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونشر المستخدمون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقطات "سكرين شوت" لروبوت يستخدم موقع تليجرام ، وهو تطبيق مشفر للمراسلات ، يسحب بيانات شخصية من أرقام هواتف محمولة تم إدخالها إلى البوابة الإلكترونية.

ومن بين التفاصيل الشخصية التي تم الكشف عنها كانت أرقام الضمان الاجتماعي للأفراد وأرقام جوازات السفر وتواريخ الميلاد الخاصة بهم .

وقالت بلومبرج إن التسريب يمكن أن يؤثر على أكثر من مليار مواطن هندي تم إعطاؤهم جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وقال راجيف شاندراسيخار ، وزير الدولة الهندي الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" إنه بينما كان الروبوت "يكشف " تفاصيل من البوابة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم "كو وين" ، فإن ذلك لا يبدو أنه اختراق مباشر.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم الاثنين، إن تلك التقارير كانت:" "بدون أي أساس وضارة بطبيعتها " ، مضيفة أن البوابة الإلكترونية "آمنة تماما ومزودة بضمانات كافية للبيانات الشخصية".