الإيغاد تطالب طرفي الصراع في السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار

الخرطوم - (بي بي سي)

طالبت دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا، إيغاد، طرفي القتال في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، بالوقف الفوري لإطلاق النار، وبدء مباحثات تستهدف حل الأزمة الحالية من خلال الحوار.

وقال السكرتير التنفيذي للمنظمة، ورقنا جبيهو، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة رؤساء الدول الأعضاء بالمنظمة المنعقدة في جيبوتي، إن الوقت قد حان لإسكات صوت البنادق، مشيرا إلى أن النزاع في السودان لا يمكن أن يُحسم عسكريا.

وأوضح أن دول إيغاد توافقت على وضع خارطة طريق لحل الأزمة، وقد أكدت على أن دول المنطقة، هي الأقدر والأجدر، على بلورة تسوية لها.

وأضاف جبيهو أن القتال في السودان والمستمر منذ نحو شهرين، خَلَّف أوضاعا مأساوية، وحذر من إمكانية تمدد المعارك إلى دول أخرى في الإقليم.

وشارك في جلسة الإيغاد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، الذي مثل رئيس المجلس ورئيس الدورة الحالية لإيغاد، الفريق عبد الفتاح البرهان.

ومن جهته، قال عقار إن دول المنظمة مازالت ملتزمة بمبادئها بعدم التدخل في شؤون الدول الاعضاء وأن النزاعات الناشئة يجب أن تحل عبر الحوار.