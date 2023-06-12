إعلان

BBC

رئيس الوزراء الياباني يعتزم زيارة الإمارات يوليو المقبل

04:10 م الإثنين 12 يونيو 2023
رئيس الوزراء الياباني يعتزم زيارة الإمارات يوليو المقبل

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

طوكيو - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو المقبل.

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد، خلال لقائه وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في طوكيو اليوم الإثنين، أنه يتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء المرتقبة، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وكان كيشيدا يعتزم زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر في أغسطس عام 2022 كجزء من جولة تشمل أيضا زيارة تونس للمشاركة في النسخة الثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية "تيكاد 8". ولكن تم إلغاء الزيارة لتعرض كيشيدا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

سوق مصراوى

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الإمارات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

الإيغاد تطالب طرفي الصراع في السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

-توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي