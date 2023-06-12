رئيس الوزراء الياباني يعتزم زيارة الإمارات يوليو المقبل

طوكيو - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو المقبل.

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد، خلال لقائه وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في طوكيو اليوم الإثنين، أنه يتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء المرتقبة، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وكان كيشيدا يعتزم زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر في أغسطس عام 2022 كجزء من جولة تشمل أيضا زيارة تونس للمشاركة في النسخة الثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية "تيكاد 8". ولكن تم إلغاء الزيارة لتعرض كيشيدا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.