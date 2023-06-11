الاتحاد الأوروبي يدين أفعال الحوثيين "التي تقوض اقتصاد اليمن"

صنعاء - (د ب أ):

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أفعال الحوثيين "التي تقوض اقتصاد اليمن، الماثلة أمامه تحديات كبيرة".

وقال جابريل مونويرا فينالس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في تغريدات نشرتها البعثة على حسابها بموقع "تويتر"، " يجب أن تتوقف الأفعال التي تقوض اقتصاد البلاد والقطاع الخاص، وأن تسود وحدة دعم الإصلاحات".

وتابع "من المهم جداً رفع القيود على التجارة"، مشيرا إلى أن السلام في اليمن يتطلب المزيد وليس الأقل من التعاون بين اليمنيين.

وعبر فينالس، عن قلقه إزاء الأوضاع الاقتصادية التي تطرق إليها رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك خلال لقائه رؤساء بعثات وسفراء الدول المعتمدين لدى اليمن ، ودعا إلى وحدة الهدف داخل صفوف الحكومة اليمنية.

وفي وقت سابق، طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لردع ما أسمته بـ "الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي" وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود على حركة السلع والمساعدات الإنسانية.