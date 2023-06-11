سجن ألماني روسي في موسكو لإدانته بالتجسس لصالح برلين

برلين - (د ب أ):

كشف تقرير صحفي في ألمانيا عن صدور حكم في روسيا بسجن رجل يحمل الجنسية الألمانية والجنسية الروسيةلإدانته بالتجسس.

وكتبت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن محكمة في العاصمة الروسية موسكو أصدرت حكما بسجن الرجل لمدة 13 عاما في جلسة سرية عُقِدَت في مارس الماضي حيث أدانته المحكمة بنقل أسرار خاصة بالدولة الروسية إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي).

وأضافت المجلة أن الرجل أدلى باعتراف أثناء الاستجوابات لكنه لم يكرر هذا الاعتراف أمام المحكمة.

وأفاد التقرير بأن أصدقاء الرجل وعائلته يطالبون الحكومة الألمانية بالمساعدة؛ وقالت خطيبة الرجل للمجلة إن خطيبها لم يعمل قط لجهاز (بي إن دي)، وقالت المجلة إن الجهاز أخبر الحكومة الألمانية أن هذا الرجل لا يتبعها.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد ردا على سؤال إن الوزارة على علم بالواقعة وأوضح أن الواقعة " تتعلق بشخص يحمل الجنسية الألمانية والجنسية الروسية. كانت السفارة الألمانية في موسكو والخارجية الألمانية باشرتا الواقعة من البداية وكانتا ولا تزالان على اتصال بالسلطات الروسية عبر قنوات مختلفة لتوفير المساعدة القنصلية".

وأضاف المتحدث أن السفارة على اتصال أيضا بأقارب الرجل والوسط الأوسع المحيط به.

كانت صحيفة "كومرسانت" الروسية ذكرت في مارس الماضي أن الرجل حُكِم عليه بالسجن لمدة 13 عاما وثلاثة شهور لإدانته بالتعاون مع جهاز (بي إن دي)، وقالت إن الرجل رفض اتفاقا مع المحققين بشأن تخفيف العقوبة في حال "كشف" حالة أخرى في المقابل.

وكانت لأقوال الرجل تأثير على قضية التجسس المتهم فيها الصحفي السابق ايفان سافرونوف الذي أدين بالسجن لمدة 22 عاما بتهمة خيانة بلاده.